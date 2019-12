Če so na Policijski upravi Novo mesto v preteklih letih z zadovoljstvom ugotavljali, da je v prazničnem obdobju vedno manj pokanja petard, manj poškodb in zato tudi manj klicev ljudi, ki jih tako ravnanje moti in prestraši, so letos policisti v zadnjih dneh zasegli že več kot 3600 prepovedanih petard. preberite več » ...