Lažna prijava prometne nesreče: policiji pomagali sosedje Dnevnik Stanovalci bližnjih blokov so koprskim policistom pomagali razkrinkati voznico avta in mopedista, ki sta se po trčenju dogovorila za prijavo lažne prometne nesreče pešca in pobeglega voznika avta. Maja letos so policisti preiskovali nesrečo hudo...

