Grški zvezdnik tlakoval pod do zmage nad Jezerniki velikega Jamesa #video SiOL.net Čeprav so ekipe slovenskih legionarjev Luke Dončića (Dallas), Gorana Dragić (Miami) in Vlatka Čančarja (Denver) imele prost večer, v ligi NBA nikakor ni bilo dolgčas. V spopadu najboljših ekip lige je Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa s 111:104 premagal Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa.

