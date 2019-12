Klemen Slakonja in Dunking Devils posneli himno Luki Dončiću 24ur.com Luka Dončić, slovenski košarkarski as, ki je nizu svojih uspehov pred kratkim dodal še naziv igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA, je dobil svojo himno! Vsestranski igralec Klemen Slakonja se je po himni, ki jo je leta 2014 posnel za Gorana Dragića, tokrat poklonil Luki Dončiću. Pesem opisuje Dončićevo pot vse od začetkov pri Union Olimpiji in prestopa v Real Madrid, do uspehov v ligi NBA...

