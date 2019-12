V Kopru sprejeli proračun in razrešili Gorana Malenića Primorske novice Koprski proračun za prihodnje leto je sprejet. Občinska finančnica Vilma Milunovič pravi, da je razvojno naravnan, saj vsebuje več kot dvesto investicijskih projektov. Za naložbe so predvideli več kot 33 milijonov evrov, od katerih bodo približno 12 milijonov evrov usmerili v podeželje. Za 36 projektov pod okriljem participacije so zagotovili 480.000 evrov.

