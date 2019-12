Na dobrodelnem koncertu nastopili tudi tekmovalci šova Znan obraz ima svoj glas 24ur.com V okviru dobrodelnega programa, ki je potekal na Kongresnem trgu, so nastopili tudi obrazi iz šova Znan obraz ima svoj glas. Zbrano množico so zabavali z nekaterimi uspešnicami, s katerimi so navdušili tudi v šovu, voditelj dobrodelnega programa, Denis Avdić, pa je pozival k sodelovanju pri zbiranju dobrodelnih sredstev. Slednja bodo tudi letos, tako kot lani, prejele družine v stiski.

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Goran Dragić

Klemen Slakonja

Marjan Šarec