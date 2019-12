Giannis dobil dvoboj z LeBronom in poskrbel za zmago Jelenov 24ur.com Giannis Antetokounmpo je v severnoameriški ligi NBA z 32 točkami v domači dvorani Fiserv Forum popeljal Milwaukee Buckse do zmage s 111:104 nad LeBronom Jamesom in Los Angeles Lakersi. Z zmago na tekmi med vodilnima ekipama zahoda in vzhoda so se Jeleni povzpeli tudi na vrh lestvice NBA.

