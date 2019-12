Novinarji z vsega sveta pozivajo k obrambi Assangea RTV Slovenija Novinarji z vsega sveta so javno pozvali k obrambi ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea, ki mu grozi izgon v ZDA. Zaskrbljeni so zaradi pogojev njegovega pridržanja in drakonskih obtožb vohunjenja v ZDA.

