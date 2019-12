Triglav prihodnje leto načrtuje višjo premijo in dobiček Krizno ogledalo Skupina Triglav prihodnje leto načrtuje rast obsega konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije z 1,1 milijarde evrov, kolikor znaša letošnji načrt, na okoli 1,2 milijarde evrov. Dobiček pred davki bi se po načrtih povečal z med 90 in 100 milijonov evrov na med 95 in 105 milijonov evrov.

