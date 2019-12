Arso je od danes do nedelje objavil tridnevno rumeno opozorilo za večji del Slovenije. Vključuje tudi Primorsko. Za danes na Primorskem opozarja pred okrepljenim južnim vetrom, ki bo lahko dosegal hitrost 70 do 85 km/h in pred izdatnejšimi padavinami. V 24 urah bo lahko padlo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. Za jutrišnje dopoldanske ure je opozorilo podobno, medtem ko se bodo vremenske ...