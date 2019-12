Messi najboljši tudi po izboru časnika Guardian, Jan Oblak 24. 24ur.com Argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi je bil najboljši v letu 2019 tudi po izboru britanskega časnika The Guardian. V izboru je sodelovalo rekordnih 239 glasovalcev iz 63 držav, ki so na 24. mesto med najboljšimi 100 nogometaši na svetu imenovali vratarja Atletico Madrida in slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka.

