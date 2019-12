Skupina TPV je sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine obeležila 30 let delovanja. Slovesnosti so se udeležili številni zaposleni, poslovni partnerji in drugi gostje, zbrane pa je nagovoril tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je med drugim napovedal tudi 6,5-milijonsko vladno podpori TPV-jevemu novemu projektu v Brežicah. preberite več » ...