Velik dan za Adama: prejel je gensko terapijo, ki mu lahko reši življenje 24ur.com Devetmesečni Adam, ki se bori s smrtonosno boleznijo, je v Milanu prejel gensko zdravljenje. Zdravilo je še v fazi razvoja in preizkušanja, a bi mu lahko rešilo življenje. Zdaj bo moral biti 50 dni v strogi karanteni in še nekaj časa v bolnici. Adam bo tako svoj prvi božič in novo leto preživel ločen od svojih sestric.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zmago Jelinčič Plemeniti

Luka Dončić

Janez Janša

Marjan Šarec

Franc Jurša