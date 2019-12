Drama z meglo osrečila Avstrijce, Kosi najhitrejši Slovenec Sportal Avstrijec Vincent Kriechmayr je zmagovalec tretjega moškega supervelesloma sezone. Potekal je v Val Gardeni, kjer je tekmovalcem megla nagajala do te mere, da je tekma po vseh prekinitvah trajala skoraj štiri ure, zadnjih 16 tekmovalcev pa se sploh ni podalo na progo. Med štirimi Slovenci, ki so preizkusili progo Saslong, je kot edini do točk prišel Klemen Kosi. Osvojil je 28. mesto.

