Zaradi nenapovedanega zamika plačil po opozorilih zbornice ogrožena likvidnost lekarn Dnevnik Na Lekarniški zbornici Slovenije so opozorili, da so od ZZZS dobili obvestilo o tem, da jim bodo zamaknili del plačila, šele na dan, ko bi plačila morali prejeti. Predsednik zbornice Miran Golub poudarja, da je to lekarnam onemogočilo kakršenkoli...

