Britanski poslanci so danes na prvem glasovanju s 358 glasovi za in 234 proti potrdili predlog zakona o izstopnem sporazumu, ki ga je z Brusljem oktobra sklenil britanski premier Boris Johnson. Tako bo lahko Velika Britanija iz EU izstopila 31. januarja 2020. Johnson je v odzivu poudaril, da so zdaj korak bližje koncu brexita.