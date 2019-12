Zima je prišla, sneg leti z neba, je puščava zemlja vsa. Mraz prihaja z njo, hud možak je to, nam pa nič hudo ne bo. Mrazek prava reč, mi gremo na peč, pa ne more nam nič več. (slov. ljud.) Prišla je zima, kraljica mraza in snežnih radosti. Dnevi se krajšajo, noči se daljšajo, živali [...] Prispevek Meglena idila izvira s portala Student.si. ...