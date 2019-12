Domači polom železarjev, zmaji s sedmico iz Podmežakle 24ur.com V mednarodni hokejski Alpski ligi je bil na sporedu večni slovenski derbi. Hokejisti Sij Acroni Jesenic so gostili SŽ Olimpijo, to je bil šele drugi derbi v tej sezoni Alpske lige. Šlo je za preloženo tekmo 20. kroga, visoke zmage so se veselili Ljubljančani, ki so zmagali kar s 7:0.

Sorodno

Oglasi