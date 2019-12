Kamničanke v Ankaranu ujele priključek z vodilnima SiOL.net Odbojkarice Calcita so v 11. krogu 1. DOL premagale Ankaran in se točkovno poravnale z GEN-I Volley in Novo KBM Branik, ki sta v petek igrali povratno tekmo slovenskega pokala. Grosupeljčanke bodo gostile Koper, Šempetranke pa se bodo mudile v Hočah. Goriške strele in bankirke bodo tekmo tega kroga odigrale šele po novem letu.

