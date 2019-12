Slovesna predaja eRudolfa in začetek voženj zimskega shuttla SiOL.net V petek je začel voziti zimski shuttle, ki bo pravljični Bled do 20. marca povezoval s številnimi zimskimi središči v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Novost je električno vozilo eRudolf, ki bo obiskovalce Zimske pravljice brezplačno prevažalo po jezerski promenadi.

