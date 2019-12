Primorska brez trenerja Golemca in s precej manjšimi ambicijami Dnevnik Predsednik košarkarjev Primorske Gregor Vuga je pojasnil, da se bo članska ekipa pocenila in pomladila, saj je to edini način, da klub preživi. Trenerja Jurico Golemca bi utegnil naslediti dosedanji pomočnik Andrej Žakelj.

