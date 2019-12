FOTO:Francija je konservativna revolucionarna država Delo Predsednik Emmanuel Macron ima nekaj, kar je pogrešati pri večini evropskih voditeljev: politični pogum. Njegovi predlogi so, kot razmišlja tudi pri nas znani francoski politolog Jacques Rupnik, zanimivi in pobude tudi, bolj kot ne pravilno postavlja prav tako diagnoze, a kaj ko so njegove odločitve pogosto hipne in enostranske: zato se drugi nočejo pogovarjati o njih. Evropa je tema, o kateri je molka preveč.

