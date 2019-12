Trump skuša Putinu in Merklovi s sankcijami preprečiti gradnjo plinovoda Severni tok 2 Reporter Predsednik ZDA Donald Trump je s podpisom zakona o obrambnem proračunu omogočil tudi uvedbo sankcij proti podjetjem in posameznikom, ki sodelujejo pri gradnji ruskih plinovodov Severni tok 2 in Turški tok. Ameriške oblasti imajo 60 dni časa, da določijo t

Sorodno









Oglasi