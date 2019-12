Nova zmaga za Boeja, Tršan do uvrstitve kariere Sportal Norvežan Johannes Thingnes Boe je na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v francoskem Le Grand Bornandu dosegel novo zmago v svetovnem pokalu in še povečal naskok v skupnem seštevku. S 25. mestom in strelsko ničlo se je izkazal tudi Rok Tršan, ki je dosegel najboljšo posamično uvrstitev v karieri.

