Živimo v dobi, kjer si lahko večino stvari kupujemo preko spleta, obleke, knjige, tehnologijo in tudi hrano, zato ni čudno, da smo se razvadili in vedno več stvari kupujemo na internetnih straneh. Poleg tega pa velikokrat dobimo občutek, da nas spletne strani poznajo in nam nudijo stvari, ki jih potrebujemo. Na Facebooku in Instagramu dobimo [...] Prispevek Odvisnost od internetnega nakupovanja iz ...