Izdaja soglasja za gradnjo kanala CO: na Arso povzeli kar mnenje ljubljanske občine 24ur.com Ljubljanska občina je gradbeno dovoljenje in soglasja za gradnjo kanalizacijskega kanala C0 dobila pred presojo vplivov na okolje. A moralo bi biti obratno. Izsledki internega revizijskega poročila, ki ga je naročil bivši okoljski minister, razkrila pa organizacija Alpe Adria Green, so pokazali, da so Arsovi uslužbenci pri izdaji posamičnih aktov celo povzemali mnenja, ki so jih dobili z občine.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Anže Lanišek

Andrej Šiško

Luka Dončić