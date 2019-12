Triler v Tivoliju po dveh podaljških pripadel Cedeviti Olimpiji 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo z izjemnimi predstavami v ligi Aba. Na 12. tekmi so Ljubljančani prišli do že devete zmage. V Tivoliju smo spremljali kar dva podaljška, na koncu pa so domači slavili s 112:102. Junak srečanja je bil Jaka Blažič s 33 točkami in košem za drugi podaljšek.

