Salonit in Krka izgubila Ekipa Odbojkarji so danes dokončali 13. krog 1. DOL, zadnjega pred premorom. Črnuče so presenetljivo gladko s 3:0 premagale Krko, Salonit je doma izgubil s Hišo na Kolesih Triglavom z 1:3, Šoštanj Topolšica pa je proti Hočam klonila z 2:3. Že v sredo je vodilni Merkur Maribor izgubil s Panvito z 2:3.



