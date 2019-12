Meghan in princ Harry s sinom pripotovala v Kanado 24ur.com Princ Harry in Meghan Markle bosta božične in novoletne praznike preživela v Kanadi. Kraljeva zakonca sta se na pot odpravila skupaj s pol leta starim sinom Archiejem. Toplo dobrodošlico je družinici zaželel tudi kanadski predsednik vlade Justin Trudeau.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kanada

princ Harry Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Alenka Čebašek

Anže Kopitar