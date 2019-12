Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 15. krogu lige NLB premagali Krko s 37:29 (17:14). Dobovčani in Slovenjgradčani so se v tem krogu razšli z neodločenim izidom 32:32 (15:13), rokometaši trebanjskega Trima pa so premagali Butan plin Izolo z 32:22 (17:11). preberite več » ...