Neznano kam odšla mladoletna Luna Dobaj Lokalec.si Svojci pogrešajo 16-letno Luno Dobaj iz Kamnice pri Mariboru. Je vitke postave, svetlejše polti, visoka približno 170 centimetrov ter ima modre oči in dolge črne lase. Nosi dioptrijska očala in fiksni zobni aparat, na desni strani nosu pa ima pirsing. Pogrešana mladoletnica je oblečena v daljšo jakno črne barve s kapuco in obuta v črno […]

