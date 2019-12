NORA TEKMA v Italiji! Kranjec je ZELO BLIZU stopničk, Norvežan pa v EKSTREMNIH razmerah do velikega Ekipa V Alta Badii v italijanskih Dolomitih kljubujejo slabemu vremenu in bodo skušali izpeljati veleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev. Edini slovenski predstavnik na skrajšani Gran Risi Žan Kranjec na zmehčani podlagi ni idealno opravil prve vožnje. Njegov zaostanek 31 stotink sekunde pa ni velik in mu prinaša uvrstitev v prvo deseterico.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno



Oglasi Omenjeni Italija

Žan Kranjec Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Žan Kranjec

Ilka Štuhec

Katja Višnar

Alenka Čebašek