Dvojni intervju: Naja-Toše in Alen Vogrinec Vesel: »Moral sem dozoreti, bil sem mlad in rabil sem iz Študent Pogovarjala sem se z uspešnim slovenskim glasbenikom Alenom, ki svojo ljubezen do glasbe prenaša na hči Najo Toše. Kdaj si začel svojo glasbeno pot? Kaj je pripeljalo do tega, da si se začel ukvarjati z glasbo? Alen: Glasba mi je bila tako rekoč položena v zibelko. Kot majhnega dečka me je babica Eda spodbudila, da [...] Prispevek Dvojni intervju: Naja-Toše in Alen Vogrinec Vesel: »Moral sem dozor ...

Oglasi