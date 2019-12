Raziskava: Zaradi modernih metod ribolova več vrst kitov in delfinov na robu izumrtja RTV Slovenija Skoraj ducat vrst kitov in delfinov drvi proti izumrtju, glavni razlog za ogroženost teh vrst pa so ribiške mreže, ki vsako leto ujamejo in ubijejo več sto tisoč morskih sesalcev, je v pregledni raziskavi ugotovila mednarodna skupina znanstvenikov.

