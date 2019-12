Smrt nad Tominčevim slapom: moškemu spodrsnilo na hlodu in zdrsnil je v smrt Reporter Tržiški policisti so v soboto obravnavali smrt moškega, ki se je ponesrečil nad Tominčevim slapom v občini Tržič. Po prvih podatkih naj bi mu zdrsnilo na hlodu, nato je padel po strmem terenu, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot je navedeno na spl

