Švedinj ni zmotil planiški metež: Skandinavke do dvojne zmage 24ur.com Ekipni tekmi v smučarskem teku v Planici, ki sta potekali v znamenju močnega sneženja, sta dobili ženska ekipa Švedske in moška postava Norveške. Njuni drugi ozirma prvi ekipi sta zasedli tudi drugi najvišji stopnički. Čast Slovenije v ženskem finalu, do katerega sta se sicer prebili šele s pritožbo, sta rešili Anamarija Lampič in Katja Višnar z osmim mestom.

