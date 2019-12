Srečanje z bivšim nadvse neprijetno za Joseja Mourinha Sportal 18. krog angleške premier lige se je končal z velikim londonskim derbijem med Tottenhamom in Chelseajem, ki je bil posebej zanimiv za Joseja Mourinha, trenerja prvih, ki pa je svoja najlepša leta na Otoku preživel za krmilom drugega in z njim osvojil tri naslove angleškega prvaka. Tokratno srečanje je bilo za Portugalca boleče, njegovi so izgubili z 0:2. Še prej je igral še en Mourinhov bivši klub...

Sorodno

Oglasi