Dallas žrtev zgodovinskega preobrata v Torontu 24ur.com Mavericksi so v Torontu znova igrali brez prvega zvezdnika Luke Dončića in po težavnem začetku prevzeli vajeti srečanja v svoje roke. Toda prav tako razredčeni Raptorsi so jim z izjemno zadnjo četrtino iztrgali zmago.

Sorodno Oglasi