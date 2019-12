Novica dneva je, da se je najboljši slovenski športnik leta 2019 Primož Roglič iz Ljubljane preselil v Monako. Del javnosti in medijev ga že obtožuje, da je ravnal nedomoljubno, ko se je preselil v mondeno kneževino, ki velja za davčni raj. Obtožbe so seveda povsem neupravičene. Tudi tiste kritike, češ da je država toliko in toliko vložila v njegov razvoj, zdaj pa ji s plačili davkov tega ne bo vr ...