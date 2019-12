Severina: To ne pojem zgolj za svojega sina, temveč za vse otroke njena.si V dvorani Stožice je včeraj nastopila hrvaška pop diva Severina. S tem nastopom je zaključila svojo koncertno turnejo The Magic Tour in ganila številne slovenske oboževalce.



Več na Njena.si.si

Sorodno

Oglasi