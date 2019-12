(INTERVJU) Župnik Robi Sekavčnik: Iz verskih praznikov so trgovci naredili biznis Večer S 30 leti najmlajši župnik v mariborski škofiji, ob fari v Črni pa je tudi profesor predmeta vera in kultura na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru. Govori tudi kritično o prazniku in veri pa tudi o slabostih in izzivih Cerkve.

