23. decembra pred devetindvajsetimi leti je potekal plebiscit za samostojno Slovenijo. Takrat smo Slovenke in Slovenci pokazali veliko narodno enotnost in naredili ogromen korak k uresničitvi več stoletne želje slovenskega naroda po samostojni državi. Plebiscitno vprašanje se je glasilo: “Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?” Plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotka ...