'DUTB bi lahko gradila najemna stanovanja in domove za starejše' 24ur.com Država bi lahko spremenila poslanstvo DUTB in nepremičnine, ki jih ima v lasti DUTB, po vzoru Irske in Španije uporabila za doseganje ciljev stanovanjske in demografske politike, meni glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc. DUTB bi lahko tako gradila najemna stanovanja in domove za starejše ter zagotovila okoli 5000 dodatnih enot, ocenjuje.

Sorodno











Oglasi Omenjeni demografija

DUTB

Irska

Španija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Aleksandra Pivec

Zmago Jelinčič Plemeniti

Borut Pahor