Ob začetku praznikov v ZDA množično trčenje 69 vozil Dnevnik Zgodaj v nedeljo je v ameriški zvezni državi Virginiji na avtocesti zaradi ledu in megle prišlo do verižnega trčenja 69 vozil. Pri tem je bilo poškodovanih najmanj 51 ljudi. Dve osebi sta v kritičnem stanju, smrtnih žrtev pa ni bilo Do nesreče je...

Sorodno









Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Zmago Jelinčič Plemeniti

Domen Prevc

Peter Prevc