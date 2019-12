Novica o Luki Dončiću, ki bo razveselila njegove navijače #video Sportal "Zelo smo razočarani. Vso odgovornost za poraz prevzemam nase. Prišli smo do točke, ko smo izgubili agresivnost," so bile besede trenerja Dallas Mavericks po izjemno bolečem porazu proti Toronto Raptors, potem ko so zapravili prednost 30 točk. Zato pa je spodbudno, da je vrnitev Luke Dončića na vidiku.

