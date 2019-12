Chelsea je v nedeljskem mestnem obračunu premagal Tottenham z 2:0, bolj kot izid pa v Angliji in svetu odmeva neprimerno in žaljivo obnašanje privržencev Tottenhama. Glavni sodnik Anthony Taylor je zaradi njihovih sovražnih in rasističnih vložkov kar trikrat prekinil tekmo, združenje poklicnih nogometašev pa zahteva odločne ukrepe britanske vlade.



