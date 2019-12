Rusija in Ukrajina sta podpisali nov sporazum o tranzitu plina Energetika.NET Evropska komisija, Rusija in Ukrajina so se po tristranskih plinskih pogovorih dogovorile o novem sprorazumu, ki določa ureditev dolgoročnega tranzita ruskega plina preko Ukrajine v Evropo in ki bo začel veljati 1. januarja 2020. Sporazum so podpisali podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, ruski minister za energetiko Aleksander Novak in ukrajinski minister za energetiko Oleksij Orzhel, n...

