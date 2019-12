VIDEO in FOTO: Novi prostori za CT-preiskave v mariborskem zdravstvenem domu Lokalec.si V Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor so odprli obnovljene kletne prostore, v katerih bodo imeli CT-preiskave za potrebe radiološkega oddelka. Vrednost naložbe je dober milijon evrov. Direktor ZD Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik se je na začetku zahvalil vsem, ki so prispevali k uresničitvi projekta. Izpostavil je, da gre za prvi tak aparat v slovenskih […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Jernej Završnik

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Peter Jambrek

Uroš Rotnik