Jamnika v nadzornem svetu Cinkarne Celje nasledil Mario Gobbo Dnevnik Delničarji Cinkarne Celje, med katerimi prevladujejo Modra zavarovalnica, SDH in DUTB, so se na današnji izredni skupščini seznanili z odstopom Boruta Jamnika iz nadzornega sveta in namesto njega med nadzornike imenovali Maria Gobba. Prvotni...

Sorodno



Oglasi