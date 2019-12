V Nemčiji iz hladilnice tovornjaka rešili 11 migrantov SiOL.net Nemška policija je prejšnji konec tedna na postajališču v bližini mesta Passau iz hladilne prikolice tovornjaka rešila 11 migrantov, starih od 14 do 31 let. Glede na dosedanje ugotovitve so migranti iz Afganistana v turški tovornjak s sadjem vstopili v Srbiji, poroča STA.

Sorodno Oglasi